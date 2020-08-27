الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم عملية وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد على استعداد لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا بقدر ما يستطيع، مؤكدا أن عملية “إيريني” أثبتت قيمتها وحيادها.

و كحقال بوريل، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد أثبتت عملية إيريني قيمتها وحيادها، بعد تفويض الأمم المتحدة، والمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة، وجمع المعلومات التي تشمل الجهات الفاعلة على جانبي النزاع، ونحن على استعداد لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا بقدر ما نستطيع”.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ، يوم الجمعة الماضي، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.