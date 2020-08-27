وزير الدفاع الإيطالي: وقف إطلاق النار في ليبيا صعب تحقيقه لكنه أمر إيجابي

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي رغم مدى صعوبة ذلك، مؤكدًا أنه سيتم مراقبته بعناية وتشجيعه.

وأوضح في تصريحات له، خلال الجلسة الأولى للاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الألمانية برلين، نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن العملية “إيريني” مساهمة مهمة للغاية من وجهة نظر مراقبة وقف إطلاق النار.

وواصل وزير الدفاع الإيطالي: “بخصوص عملية إيريني، تم إحراز خطوات للأمام ولكن من الضروري ضمان الترتيبات اللازمة لضمان فعاليتها”.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ، يوم الجمعة الماضي، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.