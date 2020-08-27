العشرات من آليات الإطفاء تعود للخدمة بهيئة السلامة الوطنية بعد صيانتها

أعلنت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية عن الانتهاء من صيانة عدد من آليات الإطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية، من خلال وكيل شركة (مان) في ليبيا.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، وجه بصيانة عشرات الآليات لصالح الهيئة.
وأضاف البيان: “تم التعاقد مع إحدى الشركات الوكيلة لشركة مان لإدخال سيارات المطافئ إلى الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، خاصة وأن هذه السيارات حديثة، وتحتاج للصيانة فقط لتعود للخدمة”.
وأشار البيان إلى أن بعض الفروع تعاني نقصًا في السيارات، وسط الكم الهائل لانتشار الحرائق الفترة الماضية، وكذلك استخدام الآليات في تعقيم المدن ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.
وورّدت الحكومة عددا من الآليات الجديدة لصالح الهيئة في إطار توفير كافة الإمكانيات للهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.
وفي مايو 2019 سلم رئيس مجلس الوزراء للهيئة نحو 20 سيارة إطفاء تمت صيانتها من قبل ذات الشركة.
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