العشرات من آليات الإطفاء تعود للخدمة بهيئة السلامة الوطنية بعد صيانتها

أعلنت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية عن الانتهاء من صيانة عدد من آليات الإطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية، من خلال وكيل شركة (مان) في ليبيا.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، وجه بصيانة عشرات الآليات لصالح الهيئة.

وأضاف البيان: “تم التعاقد مع إحدى الشركات الوكيلة لشركة مان لإدخال سيارات المطافئ إلى الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، خاصة وأن هذه السيارات حديثة، وتحتاج للصيانة فقط لتعود للخدمة”.

وأشار البيان إلى أن بعض الفروع تعاني نقصًا في السيارات، وسط الكم الهائل لانتشار الحرائق الفترة الماضية، وكذلك استخدام الآليات في تعقيم المدن ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وورّدت الحكومة عددا من الآليات الجديدة لصالح الهيئة في إطار توفير كافة الإمكانيات للهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

وفي مايو 2019 سلم رئيس مجلس الوزراء للهيئة نحو 20 سيارة إطفاء تمت صيانتها من قبل ذات الشركة.