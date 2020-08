صحة المؤقتة تطالب بتركيب خزانات للأكسجين الطبي المسال في مراكز العزل بالبلديات

طالبت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اليوم الخميس من مديري اللجان

الاستشارية الطبية ومسؤولي مراكز العزل السريري بالبلديات بسرعة تركيب خزانات للأكسجين

الطبي المسال.

كما دعت الوزارة في بيان لها لإعداد شبكة الربط والتوزيع داخل مراكز العزل

لتفادي التنقل بين المستشفيات في ظل تزايد استهلاك الأكسجين، بهدف الحصول على

مخزون احتياطي، وذلك تحسبا لأي طارئ طبي أو تأخر تزويد المستشفى بصهاريج الأكسجين،

ما يمنح الطاقم الطبي أريحية وتدفقا عال لهذه المادة الحيوية.

