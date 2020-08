بوريل: إيريني أثبتت قيمتها في تنفيذ حظر الأسلحة ومستعدون لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال الممثل الأعلى

للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس إن عملية إيريني

أثبتت قيمتها وحيادها في تنفيذ حظر الأسلحة بليبيا، وفق تعبيره.

وأضاف بوريل في

تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن العملية ساهمت يف حظر الأسلحة

بعد تفويض الأمم المتحدة ونجحت في جمع المعلومات التي تشمل الجهات الفاعلة في

جانبي النزاع.

وأوضح ممثل

السياسة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم وقف

إطلاق النار في ليبيا بقدر ما يستطيع.

