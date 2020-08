أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينز جويريني اليوم الخميس، أن وقف إطلاق

النار في ليبيا ستتم مراقبته بعناية وتشجيعه وفق تعبيره.

وأوضح جويريني خلال الجلسة الأولى لاجتماع وزارء دفاع الاتحاد الأوروبي في

برلين أن الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي رغم صعوبة

ذلك.

وبين أن عملية إيريني

ستساهم مساهمة مهمة للغاية من حيث مراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير الإيطالي

أنه تم إحراز خطوات للإمام فيما يتعلق بعملية حظر الأسلحة على ليبيا مضيفا أنه من الضروري

ضمان الترتيبات اللازمة لضمان فعالية عملية إيريني.

The post جويريني: ستتم مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بعناية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24