العفو الدولية تطالب الوفاق بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد المتظاهرين في طرابلس

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، حكومة الوفاق غير المعتمدة،

بإجراء تحقيق ”سريع وشامل ومستقل“ ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد

المتظاهرين السلميين في طرابلس، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وأكدت المنظمة في بيان لها، على ضرورة ”أن توفر حكومة الوفاق، الحماية

للمتظاهرين السلميين بمدن غرب ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس“، والذين يحتجون على

تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وشدد البيان على ضرورة أن تكفل حكومة الوفاق ”الحق للمواطنين في الاحتجاج

السلمي، وحماية المتظاهرين ممن يطلقون النار عليهم، ومعالجة القضايا الأساسية التي

دفعت الناس للنزول إلى الشوارع“.

وأشارت المنظمة إلى أن ”رجالا مجهولين يرتدون ملابس عسكرية مموهة، أطلقوا

النار على الحشود دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق من طراز AK،

وبنادق محمولة على شاحنات“.

كما لفتت المنظمة

إلى اختطاف 6 متظاهرين على الأقل، في منطقة من طرابلس تسيطر

عليها ميليشيا النواصي، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير

المعتمدة، وفقًا لشهادة شهود عيان وأدلة فيديو فحصتها المنظمة.

وقالت نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة، ديانا

الطحاوي، إن حكومة الوفاق ”تتحمل مسؤولية

دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم

بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع“.

وأضافت الطحاوي: ”لا تؤدي هذه الفوضى والإفلات من العقاب، إلا إلى استمرار

معاناة المدنيين في ليبيا، الذين لا يستطيعون حتى التعبير بأمان عن مظالمهم

المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي دون مواجهة رصاص البنادق“.

وقال بيان المنظمة إن ”شهود عيان أكدوا أنه لم تكن هناك تحذيرات أو أي

محاولة أخرى لتفريق الحشد سلميا قبل بدء إطلاق النار، وحددت المنظمة الموقع

الجغرافي لمقاطع الفيديو، وقالت إن بعضها أظهر صورا من طريق الشاطئ وآخرون من ساحة

الشهداء”.

وأضاف أن ”الشهود رأوا إصابة ثلاثة رجال على الأقل، وفحصت المنظمة صوراً

تظهر رجلاً مصاباً بجروح محتملة بطلقات نارية في جانبه الأيمن السفلي وظهره، وشريط

فيديو يظهر رجلاً بدا فاقداً للوعي وهو يُحمل على دراجة نارية“.

وتابع: ”استمر سماع صوت إطلاق النار حتى الساعة 9 مساءً تقريبًا، وعندما

بدأ المتظاهرون بالتفرق، تبعهم المهاجمون وواصلوا إطلاق الذخيرة الحية، ورد بعض

المتظاهرين بإغلاق الشوارع بإطارات محترقة في محاولة للدفاع عن أنفسهم”.

ونقلت المنظمة عن 3 مصادر، أنه جرى اختطاف 6 متظاهرين على الأقل ولا يزال

مكانهم مجهولاً، ويُعتقد أن ميليشيا النواصي تعتقلهم بشكل تعسفي في مكان قريب من

طريق الشاطئ.

وأشارت المنظمة إلى أنه ”على الرغم من تعليقات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود

مسلحين بين المتظاهرين أو أن المتظاهرين الذين هاجموا طريق الشاطئ كانوا يعرضون

حياة الآخرين للخطر“.

