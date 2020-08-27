الوفاق تقرر فرض حظرًا كاملًا وسط استمرار الاحتجاجات لليوم الرابع

طرابلس-العنوان

بينما دخلت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس يومها الرابع، قررت حكومة الوفاق، تمديد حظر التجول الكامل لمدة أربعة أيام اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء.

ولم توقف الهجمات المسلحة التي تعرض لها المتظاهرون السلميون من مواصلة احتجاجاتهم ضد تدهور الأوضاع في المناطق الخاضعة لتبعية حكومة الوفاق.

ورفض المتحدث باسم حراك المتحدث باسم (حراك 23 أغسطس) أحمد أبو عرقوب، اليوم الأربعاء، محاولات تسييس الحراك، حيث قال في تغريدة على تويتر، “حراك همة شباب شعبي غير مُسيس ولن نسمح بتسيسه”.

أتى ذلك بعدما اخترقت عناصر مدعومة مما يسمى بعملية “بركان الغضب” المظاهرات الشعبية ضد تدهور الأوضاع لتمرير شعارات خارج حسابات الاحتجاجات.

وأعرب أبوعرقوب، في تغريدة، عن استياءه من كلمة رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، يوم الإثنين، واصفًا أنها مُحبطة. وقال عرقوب، “خطاب رئيس المجلس الرئاسي أحبطنا ولا يُلبي مطالبنا”.

وكان السراج حاول في خطاب مسجل، الإثنين تهدئة المحتجين بتأكيده على “الحقّ المشروع” لجميع الليبيين في التعبير عن آرائهم، ووعد بإجراء تعديل وزاري عاجل خاصة بالوزارات الخدمية، على أساس “الكفاءة والقدرات وطهارة اليد”.