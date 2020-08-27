فيديو: قوات الوفاق تطلق الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين ميدان الشهداء بطرابلس

طرابلس-العنوان

استخدمت قوات تابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من وسط ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

ووثقت تسجيلات بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق الرصاص الكثيف على المتظاهرين العازمين على مواصلة احتجاجاتهم السلمية، على الرغم من فرض حظر التجول الكامل الذي فرضته حكومة الوفاق.

الآن إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين في ميدان الشهداء 😡 Posted by ‎أنا ليبي وأمي ليبية‎ on Wednesday, August 26, 2020

ومنذ خمسة أيام يخرج المتظاهرون بأعداد كبيرة وسط العاصمة طرابلس للتعبير عن استيائهم من تدهور الأوضاع، الحاصل في ظل وجود حكومة الوفاق.