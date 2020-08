كندا تدعو لضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين دون اعتقالات تعسفية

دعت دولة كندا أمس الأربعاء، إلى

إتاحة الفرصة للمتظاهرين السلميين في ليبيا لممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

وقالت السفارة الكندية لدى ليبيا في بيان لها إنها تدعو ، إلى ضبط النفس

والالتزام بالقانون في التعامل مع المتظاهرين السلميين في ليبيا، مؤكدة أنه لن

يفلت أحد من العقاب بشأن أي تجاوزات.

وأكدت السفارة الكندية، في بيان لها، على ضرورة ممارسة الحق في التظاهر

بسلام، وألا يكون هناك إفلات من العقاب، ولا اعتقالات تعسفية، ولا اختفاء

المتظاهرين، مُشددة على ضرورة الالتزام بالقانون وممارسة ضبط النفس.

