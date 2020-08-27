الرئيس الجزائري يهاتف السراج مؤكداً دعم بلاده لـ”الوفاق”

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -عبر اتصال هاتفي مساء الأربعاء- مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية، بين الجزائر وحكومة الوفاق.

وجدد “تبون” دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على (وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي) مثمناً ما تضمنته البيانات التي صدرت والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

وأعرب السراج من جانبه على ( تقديره لدور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين) -حسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على منصته الإلكترونية.

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