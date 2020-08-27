“بوتن” و “كونتي”: يجب حل الأزمة الليبية سياسياً

بحث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” مع رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” راهن الأزمة الليبية مُعلنين الحاجة إلى استئناف مبكر للحوار بين الليبيين، واتفق الرئيسان -عبر مكالمة هاتفية- على تكثيف التعاون في مكافحة كورونا ، إضافة لمناقشة قضايا أخرى تهم مصلحة البلدين – حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن “الكرملين”.

وأضاف بيان للكرملين، ( أنه فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، قد لوحظ أنه ليس لها حل عسكري ويجب حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية لا غير،حيث ازدادت الحاجة لاستئناف مبكر للحوار بين الليبيين(كما ذكر البيان أن “المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الإيطالي”.

وجاء في البيان: “عند مناقشة قضايا الساعة في العلاقات الروسية الإيطالية، تم الاتفاق بشكل خاص على تكثيف التعاون في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك العمل على تطوير اللقاحات للوقاية من هذا المرض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية