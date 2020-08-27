وزير الدفاع الإيطالي: وقف إطلاق النار في ليبيا إيجابي.. وعملية إيريني مساهمة مهمة

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي “لكننا نعلم مدى الصعوبة وسيتم مراقبته بعناية وتشجيعه”.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإيطالي خلال الجلسة الأولى للاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين اليوم.

ووفقاً لجويريني، فإنه من وجهة نظر مراقبة وقف إطلاق النار، فإن “عملية إيريني هي بالتأكيد مساهمة مهمة للغاية”، بحسب ما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وبخصوص عملية إيريني، قال جويريني إنه تم إحراز خطوات للأمام ولكن من الضروري ضمان الترتيبات اللازمة لضمان فعاليتها.

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