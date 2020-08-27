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«السباعي»: الدعوة لإسقاط «الرئاسي» تعني تقديم طرابلس لـ«حفتر» على طبق من ذهب 

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن “الدعوة لإسقاط الرئاسي في الوقت الحالي تعني تقديم طرابلس والغرب الليبي لحفتر والدول الداعمة له على طبق من ذهب”. 

قال «السباعي»، عبر حسابه على حسابه بـ«فيسبوك»، إن “الحرب لم تنته، والعدو متربص على تخوم المدن الغربية، وأنت احسبها كيف ما تبي!. وما تجيش بعدين وتقول ما كنتش نعرف أنّ بيصير هكي!”.

وتابع؛ “نعم للمطالب والإصلاحات المحددة، ونعم لحكومة الطوارئ، ولمحاربة الفساد والمفسدين”، موضحًا “حينما تضع الحرب أوزارها، ويبتعد الخطر، أنا لا أدعو لرحيل المسؤولين فقط، إنما أدعو لمحاكمتهم فردا فردا قبل رحيلهم. وبي فابدؤا”.

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الرئاسي السباعي حفتر طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • غباوة الاخوان مفيدة فى كثير من الاحيان فهم الان فى اسوأ حالاتهم بدفاعهم عن الاحتلال التركى وجلب نفايات ارهابية ونهب اموال المصرف المركزى وتحويله الى تركيا لدعم الليرة الحقيرة دون جدوى وعرف الجميع انهم من شر خلق الله اعداء الوطن وانهم سرطان يجب ازالته ومهما فعلوا فان حفتر هو رئيس ليبيا القادم عبر صندوق الانتخابات بارادة شعبية وليترشح فاسد السراق امامه ولنرى النتيجة !!!

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