«السباعي»: الدعوة لإسقاط «الرئاسي» تعني تقديم طرابلس لـ«حفتر» على طبق من ذهب 

اعتبر علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن “الدعوة لإسقاط الرئاسي في الوقت الحالي تعني تقديم طرابلس والغرب الليبي لحفتر والدول الداعمة له على طبق من ذهب”.

قال «السباعي»، عبر حسابه على حسابه بـ«فيسبوك»، إن “الحرب لم تنته، والعدو متربص على تخوم المدن الغربية، وأنت احسبها كيف ما تبي!. وما تجيش بعدين وتقول ما كنتش نعرف أنّ بيصير هكي!”.

وتابع؛ “نعم للمطالب والإصلاحات المحددة، ونعم لحكومة الطوارئ، ولمحاربة الفساد والمفسدين”، موضحًا “حينما تضع الحرب أوزارها، ويبتعد الخطر، أنا لا أدعو لرحيل المسؤولين فقط، إنما أدعو لمحاكمتهم فردا فردا قبل رحيلهم. وبي فابدؤا”.