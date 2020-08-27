رئيس اللجنة الخارجية يبحث الأوضاع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

طبرق 27 أغسطس (وال) بحث السيد “يوسف العقوري” رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع السيد “الآن بوجيا” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وتركزت المحادثة على مناقشة قضايا عدة ،أهمها العلاقات و المشاريع المشتركة بين الجانبين و أهمية التنسيق المشترك بينهما.

وأكد “العقوري” على أهمية دور الاتحاد الأوروبي، لدعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر معه.

كما طالب “العقوري” برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على فخامة رئيس مجلس النواب.

بدوره شدد السيد “بوجيا” على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة ، كما استعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، مجددا رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية .(وال ـ طبرق) ف ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال