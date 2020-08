صحة المؤقته تطالب مديري مراكز العزل بتركيب خزانات الأكسجين الطبي

طالبت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، الخميس، مديري مراكز العزل السريري في البلديات بتركيب خزانات الأكسجين الطبي المسال.

ودعت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى إعداد شبكة الربط والتوزيع داخل المراكز لتفادي التنقل بين المستشفيات في ظل تزايد استهلاك الأكسجين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف الحصول على مخزون احتياطي من الأكسجين تحسبا لأي طارئ طبي أو تأخر تزويد المستشفى بصهاريج الأكسجين، ما يمنح الطاقم الطبي أريحية، وتدفق عالي لهذه المادة الحيوية التي تساعد في علاج مصابي فيروس كورونا.

هذا وكان قد أعلن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، أن الوزارة ستنهي مشكلة نقص الأكسجين الطبي بشكل فعلي من خلال تعاقدها على شاحنتين لتزويد المحطات .

