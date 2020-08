” الرقابة على الأغذية”: إغلاق سلخانات في صبراتة تبيع أطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إغلاق بعض السلخانات في صبراتة

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامة بها أن مفتشي المركز رفقة جهاز الحرس

البلدي صبراتة استهدفت عدد من سلخانات بيع اللحوم وقد تم ضبط لحوم نوع كبدة

مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ولحوم نوع دجاج فاسد، بحسب

بيان نشره المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”

وأكد المركز، أنه تم إغلاق بعض السلخانات بالشمع الأحمر، مشيرا إلى إحالة

أصحاب هذه السلخانات للتحقيق.

