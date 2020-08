بوتين وكونتى يؤكدان على ضرورة استئناف الحوار السياسي بين الليبيين في أقرب وقت

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في اتصال هاتفي الأربعاء، الأزمة الليبية.

وأعلن الكرملين في بيان له أن بوتين كونتي شددا خلال الاتصال على ضرورة الاستئناف المبكر للحوار بين الليبيين، واتفقا بوتين كونتي على تكثيف التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن بوتين وكونتى أكدا على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية ويجب حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وكونتي ناقشا عدد من القضايا المختلفة ومنها كيفية التصدى لتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مواجهة انتشار الفيروس ، و العمل على تطوير اللقاحات للوقاية منه.

