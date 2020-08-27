عقيلة يلتقي الثني لبحث الأوضاع الخدمية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أمس الأربعاء، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني.

وناقش اللقاء الذي حضره وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا، وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

واطلع رئيس مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء على مخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.

وأكد الثني، لرئيس مجلس النواب على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام القادم.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من الأحد القادم من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.