الثني: حل أزمة الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل

قال رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، إنه سيتم التغلب

على أزمة الكهرباء بشكل كبير اعتبارًا من الأحد المقبل من خلال توفير الغاز لمحطات

إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أكد الثني، على أن مخزون السلع التموينية يكفي حتى

شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الأربعاء،

حيث تناول الاجتماع أوضاع القطاع الصحي، وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومدى

توفر الأدوية، ومشكلات انقطاع التيار الكهربائي.

