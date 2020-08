الشح: السراج يتحمل مسؤولية الإخفاقات واستمرار مهزلة تمرد باشاغا بات غير مقبول

حمّل المستشار السابق لما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أشرف

الشح، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، مسؤولية الإخفاقات

وضعف الأداء فيما يخص الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن، الأمر الذي تسبب في

امتعاض شعبي واسع.

وأكد الشح، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر”، أن إخفاق السراج، سمح باستغلال بعض المندسين لهذه الاحتجاجات للوصول

لأهداف سياسية، مؤكدًا أنه أصبح من غير المقبول استمرار مهزلة تمرد وزير الداخلية المفوض

فتحي باشاغا مدفوعًا بطموحه، بل يجب على السراج ومجلسه الرئاسي إعادة ضبط إدارة الدولة،

وفق تعبيره.

