باشاآغا: مجموعات مسلحة من الغوغاء إعتدت على المتظاهرين السلميين بالمدافع والرشاشات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة أمس الأربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرًا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن .

باشاآغا وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أكد أن وزارته رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها ،مشيرةً إلى أنها مستعدة تمام الاستعداد لحماية المدنيين العُزّل من بطش ما وصفها بـ”مجموعة من الغوغاء” الذين لا يمثلون من أسماهم بـ”أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء” ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين.

كما حذر تلك المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الوزارة قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، مضيفاً:”و إننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي الكريم”.

وزير داخلية الوفاق إختتم بيانه بالقول:”هذا بيان وبلاغ لمن لديه بقية من رشد ووطنية فلا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن ولن نسمح بتاتا بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون”.

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