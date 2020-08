أعلنت اللجنة

الاستشارية للمنطقة الجغرافية درنة ام الرزم، اليوم الخميس، استقبال مركز الشفاء

للعزل الطبي بدرنة 3 حالات مصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

وأكدت اللجنة في

بيانها رقم 18 أنه يوجد بمركز الشفاء للعزل الطبي بدرنة عدد 17 حالة

