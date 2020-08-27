الشاطر:  يصف المتظاهرين بأعداء ثورة فبراير ويجب قمعهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، الاحتجاجات السلمية التي تشهدها العاصمة طرابلس، خلال الأيام الماضي، زاعمًا أن ما يحدث استغلال لأهداف عسكرة الدولة وتقويض الديمقراطية.

الشاطر ذكر في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “‏لا تحدثوني عن حرية التعبير عندما تستغل لأهداف عسكرة الدولة و تقويض الديمقراطية”.

ووصف المتظاهرين تارة بالمغرر بهم وتارة أخرى بالأعداء، قائلاً “نحن في مفترق الطرق ولا ينفع أبدًا التهاون مع المغرر بهم، وعندما تتعرض الثورة للخطر، لا ينبغي أن يسمح لأعدائها بالتحرك بإرياحية”.

وفي ختام حديثه، أعرب الشاطر عن مخاوفه مما يحدث، مُعتبرًا أن المجلس الرئاسي بمثابة الغائب عن الأحداث، قائلاً “لست متفائلاً بما يحدث، فالهجمة شرسة، والرئاسي غائب”.

واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الخامس على التوالي بعموم طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

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