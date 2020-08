الرئاسي يمدد فترة السماح للسلع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية حتى 31 ديسمبر

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء ، أنه قرر تمديد فترة العمل للسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره.

وأوضح المجلس في بيان لها نشر عبر صفحة وحدة التخزين بميناء طرابلس، أنه سيتم العمل بذلك القرار منذ يوم 26 من أغسطس الجاري وحتى 31 من ديسمبر المقبل.

