أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، عن سحب عدد من العينات

للكشف على فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، من خلال بيان لها عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نتائج العينات جاءت جميعها سالبة.

الاستشارية الطبية بطبرق: جميع عينات الكشف عن كورونا سالبة

