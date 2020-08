الفالح: وقف إطلاق النار ضروري لبدء عملية سياسية ناجحة

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة عز الدين الفالح، الأربعاء، أن موقف الحكومة واضح في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنها تدعم كل ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي.

وأوضح الفالح في تصريحات صحفية، إن قرار وقف إطلاق النار واللجوء إلى المفاوضات السياسية الليبية بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة كان لا بد منه حتي يكون هناك انتخابات، لافتا إلى أنه كيف كان يمكن أن يكون هناك انتخابات في بلاد أقل ما توصف به أن غربها محتل وأمنها مخترق من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية”.

ودعا الفالح المجتمع الدولي إلى استمرار التواصل مع ليبيا لحل الأزمة والتعاون في مختلف المجالات.

