باشاغا: رصدنا المعتدين على المتظاهرين وسنستعمل القوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن وزارته رصدت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة أمس الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع، وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا، والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام.

باشاغا أكد في بيان لمكتبه الإعلامي، إن وزارته رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، زاعما استعدادهم تمام الاستعداد لحماية المدنيين العُزّل من بطش “مجموعة من الغوغاء” الذين لا يمثلون من وصفهم بـ”أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين”.

وحذر الوزير تلك المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحزية بالمخالفة للقانون، متوعدا بأن وزارته قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، قائلا: “إننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي الكريم”.

واختتم قائلا “هذا بيان وبلاغ لمن لديه بقية من رشد ووطنية؛ فلا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن ولن نسمح بتاتا بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون”.

وأطلق رجال مجهولين يرتدون ملابس عسكرية مموهة النار على حشود المتظاهرين بالأمس دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق من طراز AK وبنادق محمولة على شاحنات.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوفاق، إلى حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع في عدة مدن بغرب ليبيا بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد، كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24