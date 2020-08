بعد قرار حظر التجول.. البريقة: تأجيل جميع عمليات البيع المباشر للمواطن

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تأجيل جميع عمليات البيع

المباشر للمواطن من خلال نقاط البيع المباشر، وكذلك عمليات توزيع الغاز طيلة أيام الحظر.

وأعلنت الشركة، من خلال بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”،

أنه يستثنى من هذا القرار محطات الوقود التي سوف يتم تزويدها بشكل اعتيادي وفق الطلبيات

الواردة للإدارة المختصة.

جاء هذا بعد قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء،

يتبعه حظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم

الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

