غرفة عمليات سرت والجفرة بـ«الوفاق» تعلن محاولة استهداف قواتها بأكثر من 12 صاروخ «غراد»

قالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة التابعة لحكومة الوفاق إن قوات القيادة العامة وعناصر مجموعة «فاغنر» التابعة لها «حاولت استهداف قوات الغرفة بأكثر من 12 صاروخ غراد».

وأضافت أن تلك الواقعة تمثل «خرقا واضحا» لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الجمعة الماضي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأضافت الغرفة أنها «لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

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