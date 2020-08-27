انتهاء صيانة عدد من آليات الإطفاء

انتهت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة”، من صيانة عدد من آليات الإطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية، من خلال وكيل شركة (مان) في ليبيا.

وباشرت رئاسة مجلس الوزراء، منذ نهاية العام الماضي بتعليمات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، في صيانة عشرات الآليات لصالح الهيئة.

وتدخل هذه الآليات للخدمة في مختلف فروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية.

وتم التعاقد مع إحدى الشركات الوكيلة لشركة مان لإدخال سيارات المطافئ إلى الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وخروجها عن الخدمة، خاصة وأن هذه السيارات حديثة، وتحتاج للصيانة فقط لتعود للخدمة.