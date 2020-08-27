كاتب تركي: أنقرة ستنشر صواريخ “إس – 400” في ليبيا وقبرص لتضمن التفوّق الجوّي

ليبيا – تحت عنوان “أمريكا ستستمرُّ في فرض العقوبات لإضعاف الاقتصاد التركي “، نشرت “أوراسيا إكسبرت” نصّ لقاء مع الخبير التركي إنجين أوزير حول آفاق استخدام أنقرة “إس-400” في صراعاتها.

اللقاء جاء فيه بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء لقد اكتمل عقد توريد الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” إلى تركيا، والطرفان يتفقان الآن على التفاصيل النهائية.

وفي الصدد، قام الباحث السياسي تركي والخبير البارز في شبكة الخبراء التحليلية “أنقرة- موسكو”، إنجين أوزير في مقابلة مع “أوراسيا إكسبرت” بتقويم أفق استخدام تركيا لـ “إس-400” الجديدة، ورد الولايات المتحدة المنتظر على اقتنائها.

وفيما يلي نص المقابلة:

س/ أين سيتمّ نشر المجمّعات الجديدة في رأيكم؟

ج/ من المرجّح أن تنشر في ليبيا. ربما مؤقتا. ولاحقًا في قبرص.

س/ لماذا في ليبيا؟

ج/ إذا ظهرت صواريخ “إس-400” في ليبيا، فستضمن تركيا التفوّق الجوّي، بما في ذلك في المفاوضات مع حفتر.

س/ ما هي الإجراءات التي يمكن توقّعها ضدّ تركيا من الولايات المتحدة على خلفية عقد توريد دفعة ثانية من منظومة “إس-400″؟

ج/ أعتقد بأنّ الأمريكيين سيواصلون تنفيذ العقوبات لإضعاف الاقتصاد التركي. العقوبات يمكن أن تؤثر في صناعة المعادن والنسيج، وهي بالمناسبة، واحدة من أقدم القطاعات الرائدة في الاقتصاد التركي.

س/ يعتقد بعض الخبراء أنّ الولايات المتحدة تريد نقل مقاتلات F-35 التي سدّد الجانب التركي عمليًا جزءًا من ثمنها إلى اليونان. هل الأمر كذلك؟

ج/ نعم، هناك حديث عن أنّ اليونان مهتمّة بشراء هذه المقاتلات، لكن السؤال عمّا إذا كانت ميزانية اليونانيين كافية لشراء طائرات حديثة معقد. ولا يناسب تركيا أن تحصل اليونان على F-35 في الخدمة، لأنّ هذه الطائرات قادرة على تجاوز الرادارات. هذه المسألة تقلق أنقرة. يجب على الولايات المتّحدة أن تتيقّن من أنّ تركيا لن تستخدم “إس-400” ضد أسلحة الناتو.

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