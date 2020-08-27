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الحكومة الليبية: أمن البلاد مخترق من غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد المتحدّث باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح أنّ الحكومة تدعم كلّ ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

الفالح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء قال: “نحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي والذي يضمن وحدة التراب الليبي”.

وأضاف: “كيف يمكن أن يكون هناك انتخابات في بلاد أقلّ ما توصف به هو أنّ غربها محتلٌّ وأمنه مخترق من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية”.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة الليبية أنّ الحكومة تعوّل على الموقف والدور الروسي “الإيجابي والمهم” في ليبيا، داعيًا إلى استمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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