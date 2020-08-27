رئيس لجنة مكافحة «كورونا»: سنلجأ للحظر التام لو لم تنفذ نصائح الوقاية

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بحكومة الوفاق خليفة البكوش، إن اللجنة قد تضطر إلى اللجوء للحظر التام، خلال الأربع وعشرين ساعة يوميا، إن لم ينفذ المواطنون نصائح الوقاية من الفيروس، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى الابتعاد عن هذا الأمر.

ولفت إلى السماح لوزارة التعليم ببدء امتحانات الثانوية العامة، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسب تصريح في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الصحة، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وحذر البكوش من الزيادة الحالية في عدد الإصابات والفيات، داعيا إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مذكرا بأن دولا عظمى فشلت في مواجهة الوباء.

زيارة إلى مراكز العزل

وزار أعضاء اللجنة اليوم مراكز للعزل السريري في الخمس ومصراتة وطرابلس، وأبدوا اطمئنانهم إلى الجاهزية في المراكز والأطقم الطبية، كما ناقشوا بعض الأمور التي تتعلق بتلك المراكز، وسبل إيجاد حلول لجميع المعوقات.

وأمس الأربعاء، قرر المجلس الرئاسي فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، يتبعه حظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق قراره رقم «559» لسنة 2020.

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