المليشيات الموالية للسراج تنصب البوابات في طرابلس وتفتش المواطنين

أكد شهود عيان لـ «الساعة24» أن المليشيات التي أعلنت دعمها لـ«السراج» تقوم منذ الصباح الباكر بتسيير دوريات مكثفة في الطريق السريع بطرابلس، مشيرين إلى أن هذه الخطوة التي اتخذوها في مواجهة حراك 23 أغسطس لم تحدث من قبل في العاصمة.

وأوضح «الشهود» أن «المليشيات» قامت بنصب بوابات مفاجئة تحت كوبري الدرن، وكوبري غوط الشعال، علاوة على كوبري الفلاح، كما كشفوا أن مليشيات من الزاوية شاركت في عمليات التفتيش وإرهاب المواطنين.

جدير بالذكر أن المليشيات التابعة للسراج كانت قد أخلت ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس من المتظاهرين بالقوة، وإطلاق الرصاص الحي، على المواطنين المحتجين.

وأطلقت مليشيات النواصي بقيادة مصطفى قدور الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين في ميدان الشهداء، حتى تمكنت من إخلائه تماما من المحتجين.

كما تعرض المتظاهرون السلميين الرافضين لحكومة السراج، لإطلاق رصاص كثيف عليهم، مع أنباء عن وجود إصابات في صفوفهم.

وطالب المتظاهرون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتدخل لنجدتهم من المليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء بطرابلس .

وتمكنت مليشيات النواصي ومجموعة من المرتزقة السوريين الملثمين من السيطرة على ميدان الشهداء عقب سقوط جرحى واختطاف عدد من المتظاهرين الغاضبين.