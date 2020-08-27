صنع الله: الصراع على النفط الليبي صراع دولي سياسي

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه، في حلقة نقاش للحديث حول تطورات الأوضاع في ليبيا عقب تصاعد التوتر والصراعات وانهيار سوق النفط، الثلاثاء الماضي 25 أغسطس 2020 ضمن قمة الشرق الأوسط المتوسطي.

وقال صنع الله، “إن الصراع الدائر على المنشآت النفطية هو صراع دولي سياسي أكثر من كونه نزاعا ليبيا داخليا حول توزيع الإيرادات، حيث تستفيد عدة دول مالياً من غياب النفط الليبي عن السوق العالمية… تريد الغالبية العظمى من الليبيين أنفسهم رؤية استئناف إنتاج النفط، مصحوبًا بشفافية حقيقية من جميع الأطراف بشأن الإيرادات والإنفاق”، بحسب تعبيره.

كما قال صنع الله، “إن المتضرر الأكبر من الإغلاقات هو المواطن الليبي وأكبر دليل على ذلك هو تدهور الجانب الخدمي واستمرار نقص السيولة وغيرها من المشاكل التي يعاني منا المواطن يومياً”.