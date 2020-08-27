المشري يتلقى دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي

علمت 218 أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيتوجه إلى تركيا تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وأشارت المصادر إلى أن المشري وشنطوب سيبحثان التعاون المشترك بين الجانبين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان قد زار تركيا نهاية يوليو الماضي رفقة وفد يترأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويتضمن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية