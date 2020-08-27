ليبيا الان

المشري يتلقى دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت 218 أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيتوجه إلى تركيا تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وأشارت المصادر إلى أن المشري وشنطوب سيبحثان التعاون المشترك بين الجانبين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان قد زار تركيا نهاية يوليو الماضي رفقة وفد يترأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويتضمن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك