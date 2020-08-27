«مكافحة الأمراض»: تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه استلم أمس الأربعاء عدد (2451) عينة لفيروس كورونا موزعة على عدة مختبرات في جميع أنحاء ليبيا.

وجاءت العينات موزعة كالتالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (680) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (194) عينة، مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (16) عينة، مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (664) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (109) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (404) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (96) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (244) عينة، مختبر مركز بحوي التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (44) عينة”.

وكانت نتائج تحليل العينات كالتالي: “عدد (2011) عينة سالبة، عدد (440) عينة موجبة بواقع «عدد (280) حالات جديدة، عدد (160) حالات مخالطين»”.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 57 حالة شفاء و9 حالات وفاة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس

– عدد 117 حالة جديدة.

– عدد 25 حالة مخالطة

2- غريان

– عدد 3 جديدة

عدد 5 مخالطة

3- بني وليد

– عدد 3 جديدة.

عدد 1 مخالطة

4- الخمس

– عدد 23 جديدة

– عدد 5 مخالطة

5- الزاوية المركز

– عدد 1 حالة جديدة

عدد 9 مخالطة

6- الزاوية الغرب

– عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

7 – صرمان :-

– عدد 1 مخالطة

8 – يفرن

عدد 12 جديدة

9 – النواحي الأربع

– عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

10 – الشويرف

عدد 1 جديدة

11- الجفارة

عدد 4 جديدة

12 – كاباو

– عدد 1 جديدة

عدد 15 مخالطة

13 – العجيلات

– عدد 4 جديدة

عدد 3 مخالطة

14- زوارة

عدد 2 جديدة

15 – قصر الأخيار

– عدد 1 جديدة

عدد 5 مخالطة

16 – جنزور

عدد 4 جديدة

17- الرياينة

عدد 6 جديدة

18- الماية

عدد 4 مخالطة

19- سرت

عدد 1 جديدة

20- زليتن

عدد 12 جديدة

عدد 18 مخالطة

21- الزنتان

عدد 8 مخالطة

22- درج

عدد 3 مخالطة

23- سبها

عدد 2 مخالطة

24- الشاطئ

عدد 3 جديدة

25- بنت بية

عدد 1 جديدة

26- أوباري

عدد 1 جديدة

27- تراغن

عدد 1 جديدة

28- وادي عتبة

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

29 – أم الأرانب

عدد 1 جديدة

30- بنغازي

عدد 60 جديدة

31- الواحات

عدد 1 جديدة

32- سلوق

عدد 1 جديدة

33- المرج

عدد 1 جديدة

34 – طبرق

عدد 7 جديدة

35 – مصراتة

عدد 53 مخالطة

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 57 ) حالة شفاء:

1- عدد 5 في ترهونة

2 – عدد 4 في جادو

3- عدد 2 في العجيلات

4- عدد 3 في بني وليد

5- عدد 7 في القره بوللي

6- عدد 1 في سوسة

7- عدد 1 في القبة

8- عدد 1 في الأبرق

9- عدد 21 في سبها

10- عدد 1 في الخمس

11- عدد 2 في الماية

12- عدد 8 في زليتن

13- عدد 1 في الزنتان

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 9 ) حالات وفاة:

1- عدد 1 حالة في سبها

2- عدد 1 حالة في تراغن

3- عدد 1 حالة في الغريفة

4- عدد 1 في أوباري

5- عدد 1 في الرجبان

6- عدد 1 في سمنو

7- عدد 1 في الخمس

8- عدد 1 في الزاوية الغرب

9- عدد 1 في مصراتة

أرقام :

إجمالي الإصابات : 12,274

الحالات النشطة : 10,846

المتعافين : 1,209

الوفيات : 219