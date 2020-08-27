آكار: تدخلنا في ليبيا غيّر المعادلة.. وندعم وقف إطلاق النار

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن تدخلهم في ليبيا بالدعم اللوجستي والتدريب الذي قدموه لحكومة الوفاق غيّر المعادلة، وقلب الموازين، مُذكّراً بأن هذا التدخل جاء وفقاً للمذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.

وقال آكار إن ألمانيا اقترحت نزع السلاح في سرت والجفرة ووقف إطلاق النار، مضيفاً: “أوضحنا من خلال مشاركتنا في مؤتمر برلين موقفنا الداعم لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية لكن لم يكن هناك التزام”.

وجدد وزير الدفاع التركي تأكيده على وقوفهم مع وقف إطلاق النار وإعادة تحريك التيار السياسي انطلاقا من وحدة البلد لا تقسيمه إلى جزئين، حسب وصفه.

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