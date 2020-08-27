«الشكري»: أقترح تخصيص الحديقة المجاورة لميدان الشهداء ركنا للتظاهر والتعبير

اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، على المجلس البلدي طرابلس، تخصيص الحديقة شمال ميدان الشهداء وغرب السراي والبحيرة؛ كركن للتظاهر والتعبير كل يوم سبت وتحت حماية أمنية.

وأضاف «الشكري»، عبر منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، “وسيكون ذلك مظهرًا حضاريًا للمدينة، وتحقيقاً لمطلب حرية التعبير ولإيصال صوت الشعب لمسئوليه كما في دول كثيرة أنتم في المجلس أدرى بها”.

وأوضح أن ذلك الإقتراح، “حتى لا يفقد المتظاهرين حقهم وشرعيتهم في التظاهر وايصال صوتهم لذوي الأمر بادعاء تخريب الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة السير الطبيعي للحياة العامة”.

جدير بالذكر أن المليشيات التابعة للسراج كانت قد أخلت ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس من المتظاهرين بالقوة، وإطلاق الرصاص الحي، على المواطنين المحتجين.

وأطلقت مليشيات النواصي بقيادة مصطفى قدور الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين في ميدان الشهداء، حتى تمكنت من إخلائه تماما من المحتجين.

كما تعرض المتظاهرون السلميين الرافضين لحكومة السراج، لإطلاق رصاص كثيف عليهم، مع أنباء عن وجود إصابات في صفوفهم.

وطالب المتظاهرون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتدخل لنجدتهم من المليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء بطرابلس .

وتمكنت مليشيات النواصي ومجموعة من المرتزقة السوريين الملثمين من السيطرة على ميدان الشهداء عقب سقوط جرحى واختطاف عدد من المتظاهرين الغاضبين.