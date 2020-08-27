المسماري: نرحب وندعم أي حراك شعبي سلمي في كافة البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، بأي حراك شعبي سلمي في بلاده، متهما حكومة الوفاق باستخدام “ميليشيات” من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

المسماري قال “نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عن ما في خاطره من ملاحظات”.

وأضاف “ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي على المتظاهرين”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء عمليات القتل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز في مدينة الأصابعة، وذلك عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة.

ودعت البعثة إلى “وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية”.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن، يوم الجمعة الماضي، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

من الناحية الأخرى، أكد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، في بيان، أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.

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