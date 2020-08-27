ليبيا الان

وزير الدفاع التركي يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية وأنه على الجميع أن يدرك ذلك، مشيرا إلى أن فعاليات تركيا في ليبيا تسير وفقا للقوانين الدولية.

جاء تصريحات أكار، خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة “الأناضول” التركية بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيده أن “تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار”.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن “جميع فعاليات الجمهورية التركية وقواتها المسلحة تستند إلى أسس مبدئية وتنفذ بشكل حازم”، مشيرا إلى أن “وزارة الدفاع تتولى حماية الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الطاقة التركية شرق المتوسط”.

وقال وزير الدفاع التركي: “فعاليات تركيا في ليبيا تسير وفقا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدا العزم على مواصلتها”.

وأضاف: “قواتنا المسلحة تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأناها، ولا داعي لتضخيم هذا الأمر”، بحسب وكالة “الأناضول” التي أشارت إلى أن هذا التصريح جاء ردا على ادعاءات تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في ليبيا”.

وقال خلوصي أكار: “تجاهل الوقائع العلنية وتوجيه الاتهامات الزائفة لتركيا لا يوصل إلى الحقيقة”.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن، يوم الجمعة الماضي، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

من الناحية الأخرى، أكد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في بيان، أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لاتنسى يااكار ياحمار تفوق الجيش المصرى عليكم عبر التاريخ تفوق كاسح كان اخره فى معركة نصبين
    وقد جاء في تقرير إبراهيم باشا قائد الجيش المصري عن المعركة ما يلي:[9]
    «اقتفي فرساننا أثر الهاربين فأسروا أورطاً بأكملها، وسلم كثير من الضباط وسبعة باشوات. والمقدر أن حافظ باشا لا ينجو من أيدي الفرسان. والذين أخذناهم أسرى في ساحة القتال خمسة آلاف ومنهم سليمان باشا والي مرعش وجيشه بأكمله، فخيرناهم بين الرجوع إلى وطنهم وبين الانخراط في سلك جيشنا، فقبل خمسة الآف دخول جيشنا فسيرناهم في الحال إلى الاسكندرية، واتجه شطر من الجيش المخالف الفار إلى نهر الفرات. وقد فات حافظ باشا أن يمد القناطر علي مجرى ذلك النهر، فمات 12 الف غرقاً وهم يعبرونه سباحة. واعتصم قسم كبير من هذا الجيش في جبال عينتاب، فقتلهم البدو والكرد والتركمان.»
    ما بعد المعركة، أوروبا تنقذ العثمانيين وتحرم مصر من ثمرة انتصارهاعدل

    أبيد الجيش التركي وتمت غنيمة أسلحته شبه كاملة ووافق الاف الاسرى علي نقل ولائهم إلى الجيش المصري فتم تسييرهم إلى مصر، وهكذا صار الطريق مفتوحا امام إبراهيم باشا لدخول العاصمة العثمانية، وعلم الاسطول العثماني بهذا الامر فتوجه إلى الإسكندرية بمصر ليقوم قائد الاسطول بتسليم اسطوله كاملا إلى محمد علي ليكون تحت امرته .. ولكن الدول الأوروبية وعلي رأسها بريطانيا كانت تأبي أن تقوم امبراطورية قوية في الشرق بمصر تهدد طريق تجارة بريطانيا إلى مستعمراتها في الهند، فتجمعت الاساطيل الأوروبية وتم ابرام معاهدة لندن 1840 والتي انتهت إلى نصوص مجحفة بمصر لتجريدها من مستعمراتها كلها وحرمانها من ثمرة انتصارها، وبالفعل انتهي الامر إلى سحب القوات المصرية كاملة من الشام كله وفرض قيود علي الجيش المصري بأن لا يزيد حجمه عن 18 الف مقاتل بعد ان كان يتعدي 300 الف، ومراضاة محمد علي باشا بأن يكون حكمه لمصر والسودان فقط وراثيا لكن يظل تابعا للدولة العثمانية.

    رد

  • هذا عن الماضى اما عن المستقبل فحدده الصادق الامين رسولنا الكريم بحديثى ابوهريرة فى صحيح مسلم عن فتح الجيش الاسلامى لاسطنبول بلا قتال واقتسام غنائمها قبل ظهور الدجال مما يدل على هلاك جيش الدعارة التركى وكفر اسطنبول بدليل اقتسام غنائمها فماضيكم اسود ومستقبلكم اسود ايضا لانكم اغبياء من شر ما خلق

    رد