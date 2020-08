أعربت البعثة

الأممية في العراق، اليوم الخميس، عن قلقها من استهداف وقتل الناشطين في المدينة.

