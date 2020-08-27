الكويت: وقف النار سيؤدي إلى إنهاء الصراع الليبي

جددت الكويت، تأكيدها على دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الخميس، -خلال اجتماعه مع سفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي، والذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر- عن أمل الكويت في التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

كما شدد الجارالله، على أن الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا، سيؤدي إلى إنهاء الصراع الدائر بها، بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.