أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الخميس، عن عزم بلاده في الاستمرار في مواصلة فعالياتهم في ليبيا ، مشيرا إلى أنها تسير وفقا للقوانين الدولية.

The post عاجل // آكار : فعالياتنا في ليبيا تسير وفقا للقوانين الدولية وعازمون على مواصلتها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24