السباعي: السراج له لوبي في كل مؤسسة ينفذ سياساته

أخبار ليبيا 24 -متابعات

هاجم الجهادي والعضو المُقاطع لمجلس النواب في طرابلس، علي السباعي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مؤكدا أنه استطاع الانفراد بالقرار السياسي في الغرب الليبي، فلا توجد مؤسسة إلا وله فيها “لوبي” يتبعه وينفذ سياساته.

السباعي قال، في تدوينتين عبر حسابه على “فيسبوك”، أن السراج يستأجر البنادق والأقلام والألسن لـ”التسبيح بحمده”، بحسب تعبيره، مضيفا “الدولة، نتيجة لهذه اللوبيات، صارت في عجز تام؛ فالكهرباء والماء والسيولة وهلم جرا مؤشرات على الفساد”.

وذكر أن هذه المؤشرات نتيجة لجزء من الفساد، وليست حقيقته كاملة، لأنه بلغ مبلغا لا يتصوره المواطن البسيط، وفقا لقوله، متابعا: “كل ذلك يتم تحت مسمى الوفاق والدولة المدنية، فمن أراد الإصلاح عليه أولا أن يدرك حجمه، حتى يحدد من أين سيبدأ”.

ورأى أن الدعوة لإسقاط الرئاسي في الوقت الحالي، حسبما تنادي المظاهرت المشتعلة حاليا، تعني تقديم طرابلس والغرب الليبي لخليفة حفتر والدول الداعمة له على طبق من ذهب، قائلا “الحرب لم تنته، والعدو متربص على تخوم المدن الغربية، وأنت احسبها كيف ما تبي! وما تجيش بعدين وتقول ما كنتش نعرف أنّ بيصير هكي!”.

وأضاف أنه يوافق على تنفيذ مطالب وإصلاحات محددة، من قبل حكومة طوارئ، متابعا “نعم لمحاربة الفساد والمفسدين، حينما تضع الحرب أوزارها، ويبتعد الخطر، أنا لا أدعو لرحيل المسؤولين فقط، إنما أدعو لمحاكمتهم فردا فردا قبل رحيلهم. وبي فابدؤا”.

واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية من انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الخدمات بصفة عامة، والتي تطالب برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في عموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

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