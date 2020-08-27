الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 9 حالات وفاة و440 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 57 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيل 9 حالات وفاة و 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020 عدد (2451) عينة موزعة، مبينا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (680) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (194) عينة، مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (16) عينة، ومختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (664) عينة، ومختبر المركز فرع سبها عدد (109) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (404) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية عدد (96) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (244) عينة، و مختبر مركز بحوي التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (44) عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2011 عينة سالبة، و 440 عينة موجبة منهم 280 حالات جديدة، 160 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 57 حالة للشفاء

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