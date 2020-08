البكوش: قد نضطر إلى اللجوء للحظر التام حال عدم التزام المواطنين بنصائح الوقاية من كورونا

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا،

خليفة البكوش، إنه قد يضطر إلى اللجوء للحظر التام، خلال الأربع وعشرين ساعة يوميًا،

إن لم ينفذ المواطنون نصائح الوقاية من الفيروس، مؤكدًا على مساعي اللجنة للابتعاد

عن هذا الأمر.

كما لفت البكوش، إلى السماح لوزارة التعليم ببدء امتحانات

الثانوية العامة، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مُحذرًا من الزيادة الحالية

في عدد الإصابات والوفيات.

ودعا البكوش إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

وتعقيم اليدين، مًذكرا بأن دولا عظمى فشلت في مواجهة الوباء، وفق تعبيره.

