ستولتنبرج: تركيا تعرقل قرار حظر الأسلحة على ليبيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، أن تركيا تعرقل قرار حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدًا أن التحالف الدفاعي لحلف الناتو يبحث سُبل التنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” المَعنيّة بمراقبة تنفيذ الحظر.

وأكد ستولتنبرج، على ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط،

مُشيرًا إلى أن الحلف يريد خفض التوتر في شرق البحر المتوسط من خلال انخراط تركيا واليونان

في الحوار، نظرًا لأنهما حليفان مهمان في الناتو منذ سنوات.

