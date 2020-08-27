كرموس: مسألة استقالة السراج غير واردة.. وعليه إجراء تعديل وزاري كامل يمتصُّ غضب الشارع

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أنّ الوضع في ليبيا استثنائي وجاء نتيجة الاتفاق السياسي.

كرموس الموالي لتركيا وقطر قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن مسألة استقالة السراج غير واردة، مستبعدًا أنه سيقدم على هذه الخطوة لخطورتها وما يترتب عليها من فراغ سيؤدي إلى الفوضى والخراب أكثر مما هو موجود.

واختتم قائلاً : “الفوضى تأتي كون البديل للسراج يحتاج إلى توافق مجلسي الدولة والنواب، وهو ما يعدُّ صعبًا في الفترة الحالية نظرًا لتفتت البرلمان؛ لذا أعتقد أنّ الوطنيين سواء في القوة العسكرية أو القوة السياسية لن يؤيدوا هذه الخطوة مهما كانت الظروف، وأتمنى لتجاوز الأزمة أن يتولّى السراج إجراء تعديل وزاري كامل يمتصُّ غضب الشارع”.

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